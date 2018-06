De Niro vstoupil do klubu Horních dvacet miliónů

"Magickou hranicí je šek na dvacet milionů amerických dolarů. Pokud se některému z herců podaří roli s takovou odměnou získat, pak se může v Hollywoodu konečně cítit jako opravdová celebrita. Ty ostatní si na ně podle členů onoho, rádo by prestižního klubu pouze hrají," říká jedna z předních losangelských filmových publicistek.

Mezi členy klubu "Horních dvacet miliónů" nechybí například hvězdy jako Bruce Willis, Julia Robertsová nebo také Sylvester Stallone. Tento týden mezi nimi přibyla i hollywoodská herecká legenda Robert De Niro. Magickou odměnu kulatých dvaceti milionů dolarů získal za roli kriminálníka ve filmu Analyze That.

Snímek volně navazuje na dva roky starou komedii Analyze This, v níž si De Niro přišel na osm milionů dolarů. Oscarový herec si zde zahrál neurotického gangstera hledajícího způsob, který by ho vyléčil od jeho neřestí. Film Analyze That by se měl začít natáčet během příštího roku.

Mimo De Nira v něm zazáří také populární americký komik Billy Crystal v roli psychiatra doktora Bena Sobela a hvězda seriálu Přátelé Lisa Kudrowová jako přítelkyně a následně manželka Bena Laura.