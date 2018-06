De Niro si plete kuchyň se záchodem

14:19 , aktualizováno 14:19

Nestalo se to poprvé, kdy se slavný hollywoodský herec Robert De Niro spletl a při návštěvě svých oblíbených newyorských restaurací se namísto na toaletu strefil přímo do kuchyně. "Netuším, proč si ty dveře do kuchyně stále pletu s dveřmi od záchodu. Newyorští hoteliéři a restauratéři si musejí myslet, že mám doma toaletu hned vedle sporáku a myčky na nádobí," komentoval svou pomatenost herec.