De Niro má ve skříni plno kostlivců

Podle autora knihy se Robert De Niro senior, který zemřel v roce 1993, stýkal se svými milenci i přesto, že byl ženatý s hercovou matkou, Virginií Admiralovou. K homosexuálním milostným hrátkám mělo dojít během druhé světové války.

Autor ve své knize De Niro: Životopis také zmiňuje hercovo pronásledování Whitney Houstonové, když ještě byla mladou začínající herečkou. De Niro posílal Whitney květiny a dárky, včetně plyšového medvěda s diamantovými náušnicemi. Chtěl ji tak přemluvit, aby se po jeho boku objevila v remaku filmu Love Me Or Leave Me z roku 1955.

Baxter tvrdí, že rodiče Whitney svoji dceru nabádali, aby Robertovy nabídky odmítala. Domnívali se totiž, že pokud se s hercem spojí, může její kariéra skončit ještě dříve, než začala.

"Její rodiče, s nimiž žila, ji radili, aby se nedávala dohromady s mužem, který je nejen bílý, ale také o dvacet let starší. Nabídku pak zopakoval i jeden z hudebních producentů Clive Davis. Pro černošskou zpěvačku by ale byl podobný milostný románek skutečně sebevraždou," napsal v biografii John Baxter.