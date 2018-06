Má nevratně poškozený mozek, řekla o své vnučce Cissy Houstonová

„Právě jsem se vrátila z návštěvy mé vnučky Bobbi Kristiny v nemocnici, a i když již není v umělém kómatu, má tracheotomii a podle lékařů má globální a nevratné poškození mozku a stále nereaguje,“ řekla Houstonová magazínu People.

Podle lékařů může v tomto stavu zůstat po celý zbytek života. „V tomto okamžiku můžeme jen věřit v boží zázrak. Modlete se za nás,“ prohlásila matka zpěvačky Whitney Houstonové.

Bobby Brown, který se znovu vrátil ke koncertování, přitom na vystoupení v Dallasu fanouškům řekl, že se jeho dcera probrala a sleduje ho. Podle některých médií to nejspíš myslel jen obrazně.

Bobbi Kristina Brownová je jedinou dcerou Whitney Houstonové a Bobbyho Browna. Na konci ledna ji našel její přítel Nick Gordon doma ve vaně obličejem dolů. Přestože Bobbi Kristina ho označovala za manžela, její otec řekl, že se nikdy nevzali.

Když objevili Bobbi Kristinu v koupelně, byl v domě také Gordonův známý Maxwell Lomas, který měl v minulosti problémy s drogami. On zavolal sanitku a snažil se ji oživovat (více zde). Lékaři Bobbi Kristinu uvedli do umělého spánku. Když se ji po pár dnech snažili probrat, měla záchvat, a tak ji opět uvedli do kómatu.

Matka Bobbi Kristiny Whitney Houstonová v únoru 2012 utonula ve vaně hotelového apartmá v Beverly Hills. K její smrti přispěla i srdeční choroba a kokain, jehož byla chronickou uživatelkou. Bylo jí 48 let.