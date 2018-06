Dceru chci před světem modelingu uchránit

"Chtěla jsem být modelkou, věnovat se zpěvu a herectví. A k tomu mi vítězství pomohlo," vysvětluje snad při každé příležitosti médiím Ivana Christová

Vlasy ani make-up jsem si opravdu nenechala upravit od odborníků. Já si totiž vždycky zakládala na přirozenosti. A tam jsem viděla, jak vizážisté používají modré, zelené a žluté stíny. Já jsem vždy měla svou hlavu a v tomto případě si myslím, že se mi to vyplatilo.Ano, byla to oběť profesi fotomodelky. Je to zdokumentované ve filmu, který o mně tenkrát ve Spojených státech natáčeli. A na něm je vidět, jak jsem plakala, když mě stříhali. A také fanouškové se dodnes ptají, kde jsou ty moje krásné dlouhé vlasy. Ale na druhé straně - já mám těžké a silné vlasy, které se skutečně pro focení příliš nehodily.Musela jsem dát prostor takovým vlastnostem jako rivalita, sebevědomí. Nás tehdy učili: buď skromná, ať tě raději pochválí někdo jiný,ale ono to tak není. Člověk si sám sebou musí být jistý, m usí si trénovat své sebevědomí a říkat: jsem nejlepší, jsem krásná. T ím si buduje své podvědomí, svou sílu.Kdybych se já zeptala své mamky, zda chce, abych byla modelkou, tak řekne ne. Ale rodiče to mohou dítěti zakazovat do osmnácti let, pak už záleží jen na něm samém. Ale pokud Danielka přijde a řekne: já to dělat chci, ať s tím souhlasíš, nebo ne,tak půjdu a rozhodně jí pomohu. Ale mým snem je,aby byla bankéřkou a starala se o mé tvrdě vydělané penízky. A Danielka tady teď na mě křičí, že mám říct, že ona sama chce být učitelkou.Danielka je opravdu velmi pěkná, ale já bych ji před tímto světem ráda ušetřila. Už mi bylo několikrát nabízeno, zda by nemohla fotit. Ale sama si pamatuji, jak jsem si hrála před domem, jak jsme pinkali kuličky. A z těchto krásných prožitků čerpám celý život. Nesouhlasím s tím, aby dívky začínaly s předváděním ve třinácti čtrnácti letech. Sice v osmnácti jsou super prodejný kus, ale nemají žádné dětství