Dceru amerického viceprezidenta přistihli při užívání kokainu

Třiačtyřicetiminutové video nabídl deníku The New York Post nejmenovaný muž, jenž za něj vyžadoval dva miliony dolarů. Později však cenu snížil na 400 tisíc dolarů. Neznámý muž nabídl celou nahrávku v zastoupení právníka Thomase Dunalpa, který však tvrdí, že s celou aférou nemá nic společného. "Nikoho v této věci nezastupujeme. Nemám žádné informace," uvedl Dunalp pro britský deník The Times.

Sociální pracovnice Ashley Bidenová se na videu objevuje asi na minutu a půl. Podle redaktorů, kteří měli možnost video vidět, na něm dívka podobná viceprezidentově dceři vyšňupe tři z pěti dávek kokainu.

Na videu je vidět také její přítel, který stojí za ní a sleduje ji. V jednom okamžiku si Bidenová údajně dokonce stěžuje, že jedna z dávek byla příliš malá.

Viceprezident Joseph Biden je proslavený svým bojem proti drogám. Video navíc podle serveru Novinky.cz spatřilo světlo světa v ten nejméně vhodný okamžik - pár dní poté, co Amerika nabídla pomoc Mexiku v boji proti drogovým kartelům.