Dceři nic netajím, ale ani nevnucuji

» Rodiče se na mne vždy dívali jako na sobě rovného, a já se právě tak dívám na své děti,« říká brněnský gynekologVLADIMÍR DVOŘÁK,otec čtrnáctileté Lucie a devítiletého Vladimíra. I proto ho sexuální výchova nijak neděsí.* Je v této oblasti něco, co jste dceři úmyslně zatajil?Rozhodně jsem jí nezamlčel nic, na co by se nezeptala, ale také jsem jí žádné informace nevnucoval. Zatím se pohybujeme spíš na úrovni 'co by, kdyby' a snažíme se se ženou trpělivě vysvětlovat všechna proč.* Myslíte, že to jako ženský lékař máte snazší?Nemyslím, že je velký rozdíl mezi tím, co řekne otec-gynekolog a otecnegynekolog, a že jeden se stydí méně než druhý. Možná mám výhodu v tom, že přesně vím, o čem mluvím, když se bavíme například o hormonální antikoncepci.* Přiměl jste už nebo v dohledné době přimějete dceru k tomu, aby v tomto věku absolvovala preventivní gynekologickou prohlídku?Teorii, že by čtrnáctileté holčičky musely ke konci základní školy takové vyšetření absolvovat, a dokonce povinně, považuji jako otec za zcestnou a zbytečnou.* A jako gynekolog?Pokud má dívka dobře vyvinuté sekundární pohlavní znaky, pravidelnou menstruaci a cítí se dobře, potřebuje gynekologa teprve tehdy, když chce začít s intimním životem. První prohlídka se zkrátka nedá měřit jedním metrem.* V čem rodiče podle vašich zkušeností z ordinace nejčastěji chybují?V pomyslném žebříčku stále vedou následky nechtěných otěhotnění. Bývá to chyba rodičů, spíš matek než otců, pro které je sex tabu a bude na něj dost času po svatbě. Striktní zákazy a povely 'to nesmíš' vedou děti k tomu, že si stejně udělají, co chtějí, bohužel ovšem bez poučení, a tedy bez potřebné ochrany. Milým překvapením jsou naopak matky, které přivedou dcery do ordinace s tím, že by pro ně chtěly vhodnou antikoncepci, protože první sex je na spadnutí.* Co byste Lucii z antikoncepce nedoporučil nebo přímo zakázal?Nitroděložní tělísko. Nehodí se totiž pro ty ženy a dívky, které ještě nerodily. Pokud by pak měla stálého partnera a dalo by se předpokládat, že ona je jeho jedinou partnerkou, pak by pro ni stejně jako pro jiné dívky v takové situaci byla optimální hormonální antikoncepce. K receptu bych ovšem připojil varování, že tato metoda nechrání před pohlavně přenosnými nemocemi a že třeba kouření může při užívání hormonů ublížit ještě o trochu víc než obvykle.