Dcera zpěvačky Dary Rolins bude mít „dvojče“

"Už ho máme objednaný, přijde nám vtipné vozit naše děti spolu. Je to hlavně pro naší plánovanou společnou dovolenou, protože až se ochladí, chceme si ještě s další kamarádkou s miminem udělat takovou dámskou jízdu - vyrazit někam za teplem. Vybíráme mezi Dubají a Thajskem," svěřila se Rolins iDNES.cz. Cestovat tak daleko s malými dětmi se vůbec nebojí. "S takovýma prckama to je v letadle pohodlnější než s většími dětmi, které už chtějí běhat. A tyto destinace jsou známé svou hygienou a lékařskou péčí," vysvětluje Dara, která si prý každý takový krok z opatrnosti kvůli dcerce ověřuje jak u známých, tak přes internet.



Kamarádky vybírají společný kočárek.



S Laurou teď má jiné starosti. Malá totiž nechce přikrmovat z lahve jinou stravou. "Pěkně se při tom vzteká, ale já potřebuju, aby si už zvykla, aby mohla být víc mobilní a zůstat s tátou venku třeba i na čtyři hodiny. Matěj s ní strašně rád chodí na procházky, ale nemůže dýl jak na hodinu, protože pak už má malá hlad," vysvětluje starostlivá maminka. "Je to boj, ale všichni, co mají malé dítě, radí, že musím vydržet a vyhrát," směje se.

"Před týdnem byly Lole čtyři měsíce, tak se musíme posunout na druhý stupeň vývoje," dodává. K posledním "měsíčninám", které hodlají rodiče pravidelně slavit, až do jednoho roku Laury, jí ovšem dali ne zrovna příjemný dárek. První zlaté náušničky, kvůli nimž jí dali píchnout ouška. "Hrozně brečela, tak mi jí bylo líto. Ale za chvíli už o tom nevěděla a druhý den to bylo i zahojené," vypráví.



Malá Laura už má náušnice.



Léto tráví rodinka doma na Vyžlovce, kde je prý velmi příjemně, protože je blízko voda. "Ale není to na koupání. Proto chceme teď na pár dní odjet na Slapy, kde má právě moje manažerka Evička chatu. Má sice každou chvíli rodit, ale její muž stejně v týdnu pracuje, tak to bude spíš na mně a my to už odtamtud máme nacvičené. Nedávno totiž byl planý poplach, tak jsem ji fofrem naložila a odvezla do porodnice v Krči. Pan doktor říkal, že sice máme skvělý čas, ale že si jí můžu zase odvézt," uzavírá Dara.