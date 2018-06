Dcera Žilkové zůstala ve hře o Miss

* Jak jste se cítila na začátku soutěže?

Vlastně jsem si celou dobu myslela, že jsem v klidu. Ještě v zákulisí bylo vše v pořádku, ale jak jsem vyšla před lidi a usmála se, najednou jsem začala cítit, jak tělo škube a škube. Tak mi nezbylo, než se po celý úvod soutěže vnitřně uklidňovat. * Jak udržíte ztracenou rovnováhu a trému na uzdě?

Představím si, že věci mohou být ještě daleko horší. A když tréma přejde, prostě si zakážu být nervózní. * Kdy jste se během klání cítila nejhůř a kdy nejlépe?

No vlastně jsem si skoro stále myslela, že je to v pytli. No a když přišla volná disciplína, napadlo mě, že teď to je v pytli úplně. Zatímco všechny soutěžící přede mnou tančily a vlastně tak pohybem představily svou krásu, já přišla s flétnou a zapískala Zelené rukávy, skladbu, která je připisována často Vivaldimu, ale nejspíš ji napsal neznámý autor někdy ve třináctém století. Říkala jsem si, to je bez šance. * Vždyť jste z rodiny slavného profesora Žilky. Hudební nástroj by k vám měl patřit.

To asi ano. Dokonce se prý říká, že mi dávali do kočárku místo dudlíku píšťalku. Ale v semifinále Miss České republiky vypadá vše úplně jinak.