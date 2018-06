Dcera zesnulé striptérky Smithové přišla o miliardové dědictví

Americký odvolací soud se tímto rozhodnutím postavil na stranu syna zesnulého texaského miliardáře J. Howarda Marshalla.

Ropný magnát Marshall zemřel v roce 1995 ve věku 89 let necelý rok poté, co se oženil s bývalou hvězdou časopisu Playboy, které bylo v době sňatku 26 let. Smithová svého manžela přežila o dvanáct let a zemřela v roce 2007 na náhodné předávkování léky. Marshallův syn Pierce zemřel v roce 2006.

Anna Nicole Smithová měla dvě děti. Dospělý syn se předávkoval krátce před její smrtí a zbyla po ní jen dcera, které jsou nyní tři roky.

Někdejší striptérka Anna Nicole Smithová pracovala jako fotomodelka a bývala hvězdou bulvárního tisku. V roce 1994, rok poté, co pózovala pro Playboy, se seznámila s miliardářem ve striptýzovém baru a ještě tentýž rok se za něj provdala.

Po Marshallově smrti v srpnu 1995 zdědila obrovské bohatství, proti závěti se ale ohradili ostatní příbuzní magnáta. Během mnohaletých soudních sporů o dědictví, které neskončily ani po smrti Smithové, přitahovala Anna Nicole pozornost hlavně bulvárních médií svým divokým životem nebo problémy s váhou.

Britská Královská opera se chystá příští rok uvést operu inspirovanou životem Anny Nicole Smithové. Nový kus s názvem Anna Nicole nastuduje renomovaný režisér Richard Jones.

Vyprávění prý skončí smrtí modelky a nebude se už věnovat soudním bitvám o její ostatky nebo opatrovnictví dcery. Soudní bitvy by tak v opeře měly být vedeny pouze o pohádkové dědictví jejího mrtvého manžela. Smithovou má v novém nastudování hrát rumunská sopranistka Angela Gheorghiuová.