Dceru Houstonové udržují v umělém spánku, rodina se bojí nejhoršího

Brownová leží na jednotce intenzivní péče v nemocnici North Fulton. List Daily Mail napsal, že má otok mozku a podle lékařů zřejmě došlo také k jeho poškození.

Rodinný známý pro stránku ETonline.com o jejím stavu prohlásil, že to nevypadá dobře. Podle něj není náhoda, že ji našli za podobných tragických okolností jako její matku před třemi lety.

Bobbi Kristinu, která nedýchala, objevili její manžel Nick Gordon s kamarádem v sobotu dopoledne v jejím domě v Roswellu ve státě Georgia. Zavolal sanitku a do příjezdu policie se ji pokoušel oživovat. Následně do domu dorazili i záchranáři.

„Je stále naživu a dýchá, ale její přesný stav neznám,“ řekla v sobotu policejní mluvčí Lisa Hollandová.

Není jasné, co za incidentem stálo. Policie se domnívá, že mohlo jít o zdravotní indispozici. Vyšetřovatelé prý na místě nenalezli nic, co by naznačovalo spojitost s drogami či alkoholem. Zatím však není jasné, jestli měla Brownová nějaké drogy v těle, když ji přivezli do nemocnice. Podle rodiny s užíváním drog přestala, dokonce ani nepila alkohol a omezila kouření.

Bobbi Kristina je dcerou Whitney Houstonové a zpěváka Bobbyho Browna. Její matka zemřela nešťastnou náhodou utonutím ve vaně hotelu v Beverly Hills. K její smrti přispěla i srdeční choroba a kokain, jehož byla chronickým uživatelem. Zpěvaččino tělo bylo nalezeno 11. února 2012. Bylo jí 48 let.