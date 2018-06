Dcera Whitney Houston se zasnoubila s mužem, který s ní žil jako bratr

Nejsou záznamy o tom, že by Whitney Houston Nicka Gordona někdy legálně adoptovala. Vzala ho ale k sobě, když mu bylo 12 let a jeho otec šel do vězení a matka se o něj nedokázala postarat.

"Nick patřil do rodiny, ona ho milovala jako každá jiná matka miluje své vlastní dítě. Whitney chtěla Nicka zachránit, ačkoli nedokázala zachránit samu sebe,“ píše britský list The Sun.

Po zpěvaččině smrti se její devatenáctiletá dcera a dvaadvacetiletý Nick hodně sblížili. A objevily se i zprávy o jejich zasnoubení, když se Bobbi Christina ukázala na veřejnosti s prstenem.

Whitney Houston a její dcera Bobbi Kristina

"Ano, jsou zasnoubeni, ale rodina se jí to snaží rozmluvit," potvrdil zprávu zdroj magazínu People.

Vztah pohoršil hlavně babičku, která ho označila pro server TMZ za "incestní." A Gordona obvinila, že využívá situace její vnučky. I zbytek rodiny se obává, že Nickovi jde hlavně o majetek, který Bobbi Kristina zdědila.