Dcera Whitney Houston potvrdila zásnuby se svým nevlastním bratrem

O zásnubách se hovořilo už letos v březnu, tehdy to ale Bobbi Kristina Brownová popírala. Devatenáctiletá dívka to potvrdila až v upoutávce na novou reality show The Houstons: On Our Own, která se točí kolem Bobbi Kristiny a dalších příbuzných Whitney Houston.

Dvaadvacetiletého Gordona si Whitney přivedla domů před deseti lety a začala o něj pečovat stejně jako o Bobbi Kristinu.

Proti vztahu byla od počátku matka zpěvačky Cissy Houston, která se obává, že mladík její vnučku přivede na scestí. Se vztahem nesouhlasí ani další členové rodiny.

"Všichni budou chtít vidět, jak nám to zkrachuje. Ale já musím říct jedno, neuvidí," prohlašuje Bobbi Kristina v upoutávce nové reality show.

Už předtím se zpěvaččina dcera pochlubila na sociálních sítích prstenem, který dostala od Nicka. Epizodu, v níž pár promluví o svých zásnubách, odvysílají v USA 24. října.