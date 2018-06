Dcera Whitney Houston je vdaná a zdědí první miliony

16:32 , aktualizováno 16:32

Jediná dcera zesnulé americké zpěvačky Whitney Houston má do třiceti let zdědit postupně v přepočtu 240 milionů korun. První desetinu dostane teď, když je jí 20 let. Její babička se ale obává, že peníze rozhází, a neschvaluje ani její sňatek s Nickem Gordonem. Označuje ho dokonce za incestní.