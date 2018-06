Půl miliardy po dceři Whitney Houstonové zdědí její babička a strýcové

Podle závěti Whitney Houstonové zdědila její dcera po dosažení 21 let deset procent z dědictví, jehož výše je 20 milionů dolarů. Další peníze měla dostat, až jí bude 25 let. Její babička Cissy Houstonová a strýcové z matčiny strany Gary a Michael ovšem nejspíš dostanou celý majetek. Bobby Brown, s nímž se Houstonová rozvedla v roce 2007, by neměl dostat nic.

Bobbi Kristina Brownová zemřela 26. července ve věku 22 let. Byla jedinou dcerou popové legendy Whitney Houstonové a zpěváka Bobbyho Browna. Poslední lednový den ji její přítel Nick Gordon našel bezvládnou ve vaně plné vody. Okolnosti případu dosud nebyly objasněny.

Stav mladé dívky se od té doby zhoršoval. Její babička uvedla, že má nenávratně poškozený mozek. Na konci června byla dívka převezena do hospice, kde o měsíc později zesnula.

„Krissy byla a je anděl. Jsem úplně zničený. Moje rodina musí najít způsob, jak žít bez ní a uctít její památku. Naše ztráta je nepředstavitelná. Děkujeme všem za modlitby za Krissy a naši rodinu, když truchlíme za mou holčičku,“ prohlásil Bobby Brown.

Pohřeb Bobbi Kristiny proběhne v Atlantě a pochovají ji v New Jersey vedle její matky, která zemřela v roce 2012 ve věku 48 let.