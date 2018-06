Dcera Věry Patt chce do VyVolených

„Vím, že lidi po ní budou chtít, aby ukázala víc než já. A ona to ukáže, má na to. Jen jí poradím, aby do toho šla plným srdcem, nedala se ovlivnit a zůstala taková, jaká je – čistá,“ dodává.

Své vlastní zážitky ze soutěže má ještě v živé paměti. Dokonce se o nich chystá napsat knihu.

„Moje klipy byly sestřihané tak, že jsem byla za uječenou káču. A to mě štve. Propašovala jsem ven z vily asi dvacet papírků, které jsem si tajně psala, abych věděla, co se tam dělo, co se mi stalo, co jsem dělala. Člověk si tam totiž pomalu nedokáže zapamatovat, co měl ráno k snídani. Možná vezmu na pomoc i Reginu a Petra. A uvedeme to na pravou míru,“ plánuje vyřazená vyvolená.