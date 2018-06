Dcera Cruise prozradila detaily ze své tajné scientologické svatby

Isabella přiznala, že bylo pro ni těžké nemít na svatbě rodiče a že ji otec nevedl k oltáři. Dohodli se ale na tom se ženichem Maxem Parkerem (29), jehož rodiče na obřadu také chyběli.

Novomanželé nechtěli, aby se jejich velký den točil jen kolem Toma Cruise a aby je případně obtěžovali novináři. To byl jeden z důvodů, proč herec nebyl na veselku pozván stejně jako Nicole Kidmanová. Ta se navíc o svatbě své adoptivní dcery dozvěděla až zpětně (více zde).

Isabella prohlásila, že s rodiči má dobrý vztah a jsou stále v kontaktu. „Samozřejmě spolu mluvíme. Jsou to moji rodiče!“ řekla pro list Daily Mail.

Scientologická svatba se konala v hotelu Dorchester v Londýně a mezi hosty byli pouze blízcí přátelé novomanželů.

Isabella, která se živí jako stylistka, a její manžel Max, jenž je IT technikem, se snaží žít normální život. Odmítli finanční podporu od rodičů a žijí v jednopokojovém bytě v přestavěném řadovém domku, který sdílejí s dalšími třemi lidmi.

Zatímco ona jezdí v malém fiatu, její muž nemá problém jet do práce autobusem nebo vlakem. V budoucnu plánují i rodinu, ale na to prý mají zatím ještě čas. „Je mi 23 let, takže uvidíme, sama jsem ještě dítě,“ prohlásila Isabella.

Nicole Kidmanová a Tom Cruise se vzali v roce 1990. Po potratu, který herečka prodělala, pár adoptoval dívku Isabellu a chlapce Connora. Po rozvodu slavných rodičů, k němuž došlo v roce 2001, obě děti zůstaly s otcem. S Kidmanovou byly v kontaktu a občas u ní tráví Den díkuvzdání nebo Vánoce.

Kidmanová je nyní provdaná za zpěváka Keitha Urbana, jehož si vzala v roce 2006 a mají spolu dvě dcery, Sunday a Faith. Její adoptivní dcera Isabella jí byla na svatbě za družičku.

Tom Cruise má s exmanželkou Katie Holmesovou dceru Suri. Dvojice se rozvedla po pěti letech manželství v roce 2012.