Dcera Thatcherové bude v reality show

"Nemohu říci, že by to byl druh pořadu, který ona sleduje. Myslím, že jí to povím, až se vrátím," řekla Thatcherová, která se živí jako novinářka a spisovatelka.

Natáčení pořadu Jsem celebrita, dostaňte mě odtud přitom začne na soukromé televizní stanici ITV již v neděli.



Při této reality show se spolu s několika zpěvačkami a zpěváky hudebních skupin a herečkami a herci mýdlových oper vysílaných v Británii ocitne na dva týdny v hlubokém pralese, kde bude za mnohdy ponižujících podmínek doby kamenné bojovat o přežití.

Pořad sledovalo v roce 2003 v průměru 11 milionů diváků.