Dcera Stropnického na protekci nespoléhá, sama obchází konkurzy

"Situace ve filmu je nejistá, v divadlech se propouští, mám před sebou nějaké konkurzy," řekla Stropnická.

Má už ale za sebou řadu úspěchů. Televizní diváci si jí všimli v Ordinaci v růžové zahradě jako Aničky Fryntové, která se zamilovala do svého ředitele v podání Jana Kanyzy.

Teď zazářila ve filmu F. A. Brabce V peřině. Ztvárnila v něm potrhlou švadlenku Bětku, jež se snaží získat srdce Jiřího Mádla.

"Já jsem obtisk svého otce, proto nemohu hrát nějaké krásné princezny. To můj brácha Matěj je zase obtisk maminky, proto si mohl zahrát romantickou roli Viléma ve filmu Máj. Ale ten se zase dal na politiku," směje se dcera herce Martina Stropnického a scénáristky Lucie Stropnické.

Anna Stropnická a Matěj Stropnický Anna Stropnická, Martin Stropnický a Veronika Žilková

Teď obchází castingy a věří, že se uplatní i na divadelních prknech. Tatínek, který se před časem rozvedl a pak se oženil s Veronikou Žilkovou, byl prý vždycky přísným otcem a ani teď nechce hledat pro své děti protekci.

"Film V peřině byl pro mne mimořádnou hereckou příležitostí a věřím i v další. Teď se kromě několika konkurzů chystám na filmový festival do Karlových Varů a pak pojedu se svým přítelem do Paříže. Potom se uvidí, co bude dál," řekla herečka.