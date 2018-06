Dcera pomluvila rodiče na Facebooku, otec jí za to rozstřílel notebook

Patnáctiletá Hannah umístila na svůj profil na Facebooku dlouhý vzkaz svým rodičům plný vulgarismů, kde je obviňuje z toho, že si z ní dělají doma otroka. Chtějí po ní, aby myla nádobí, vynášela koš, ustýlala si postel a dokonce jim čas od času nalila kávu. A to ke všemu zadarmo.

Z tohoto "týrání" se potřebovala vypovídat a zřejmě si neuvědomila, že si to na veřejné sociální síti přečte i její otec, který ji živí a koupil jí i ten notebook, přes nějž dívka poslala svůj nenávistný vzkaz.

A to se taky stalo. Rozčílený otec Tommy Jordan ale dceři nevynadal. Rozhodl se ji potrestat způsobem, který si bude pamatovat. Navíc veřejně, aby to viděli její kamarádi, kteří shledali její vyjádření jako frajeřinu.

Nahrál na internet video, na kterém v klidu s cigaretou v ruce čte celý dceřin vzkaz. Pak ho postupně rozebírá: "Máme ti platit? To myslíš vážně? Bude ti šestnáct. Chceš notebook, chceš novou baterku, chceš novou kameru, chceš nový telefon, chceš nový iPod, ale nezvedneš svůj líný zadek, aby ses třeba jen podívala po práci. Když já byl v tvém věku, odešel jsem z domu, živil se sám, chodil do školy, měl dvě práce, byl dobrovolný hasič a pořád chodil do školy. Ty máš povinnost jen včas vstát a chytit autobus. To nemáš tak těžký život," řekl Jordan.

"Ani nemůžu říct, jak jsem zklamaný z toho, jak jsi byla bezohledná ke všem dospělým ve svém životě," řekl otec a vzal kameru do ruky. Do druhé vzal svou pětačtyřicítku a devětkrát vystřelil přímo do notebooku, který ležel na zemi.

"Můžeš mít nový notebook, když si ho koupíš. Doufám, že si užiješ své fiasko na Facebooku a že to stálo za to," dodal.