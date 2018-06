Dcera Petra Jandy chodí se Sashou

Dcera lídra slavné skupiny Olympic žije již několik let v Německu. O své nové lásce tvrdí, že je bláznivě zamilovaná.

Německá skupina Die Happy, jejichž hudební styl je přirovnáván ke kapelám Guano Apes, No doubt nebo Skunk Anansie, před pár týdny vydala novinkové abum Weight of the Circumstances. Na svém kontě má kapela nejeden úspěch.

Marta Jandová, která tvoří od počátku jádro tohoto uskupení (ve studiu jejího otce nahrála kapela již v polovině roku 1994 svůj první singl s názvem Better than nothing!), byla za jednoho z členů Die Happy provdaná.

Právě za kytaristou Thorstenem Mewesem se totiž Marta odstěhovala do německého Ulmu. "Navrhl mi, abychom založili rockovou kapelu. Uvítala jsem to, chtěla jsem se pořádně naučit němčinu. Taky mě v Ulmu nikdo neznal a nemusela jsem poslouchat řeči o tátově protekci," vysvětlovala tehdy Marta.

Manželství ztroskotalo a zpěvačka se dala dohromady s basistou Die Happy - muzikanti si to ovšem mezi sebou vyříkali a fungovali dál.

Nyní však její srdce patří třicetiletému Sashovi, jenž je momentálně nejprodávanějším německým zpěvákem.