Dcera ortodoxního scientologa Cruise dostane katolickou výchovu

Zatímco druhý jmenovaný byl celý večer v ústraní a nebylo ho vidět, Cruise se v popředí dostával do transu. V Saint Hill Manor v západním Sussexu se doslova klátil do rytmu, když začal zpívat sbor.



"Tom se houpal a vypadal opravdu, jako kdyby vstoupil do nebe. Byl tím naprosto unesený. Katie byla vedle něj a snažila se vypadat maximálně nadšeně. Také si podupávala, ale byla naprosto mimo rytmus. Suri stála u nich, vypadala v těch rozkošných šatičkách poněkud zmateně," uvedl zdroj pro US Weekly.

A zatímco Cruise a jeho rodinka byli hvězdami večera, Travolta se s manželkou snažil být méně nápadný. "John a Kelly se během celé akce drželi za ruce. Vypadali jako velmi svorný pár," uvedl zdroj k hereckému páru, jenž nedávno přišel tragicky o šestnáctiletého syna Jetta.

Cruise později fanaticky řečnil o tom, jak je báječné, že se sešly čtyři tisícovky stoupenců a děkoval jim za podporu kontroverzní sekty. "Protože nikdy nepřestáváme pohlížet na největší hodnotu, stojíme tam, kde dnes jsme. Jsme v tom společně!" hřímal Cruise. - čtěte Jedině scientologie zachrání svět, říká šílený Cruise

Přestože Cruise je ortodoxním stoupencem scientologické církve, jeho dcera Suri v současnosti navštěvuje katolickou mateřskou školku. O výběru školky rozhodla její matka katolička Katie Holmesová, která se rozhodla pro zařízení v Bostonu. Tříletá holčička se tak bude těšit katolické výchově.