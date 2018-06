Lidé útočí na dceru Newton-Johnové kvůli milým příspěvkům na Instagramu

„Lidé mi psali strašné věci, že nesmím přidávat šťastné fotografie na svůj profil, protože moje matka bojuje s rakovinou. Jsem velmi smutná a zdrcená a nikdo si nedokáže představit, čím si teď jako dcera procházím,“ sdělila Lattanzi v jednom z posledních příspěvků.



Se situací se zkrátka vyrovnávala po svém a odmítala veřejně truchlit, protože stále věří, že se její matka z nemoci brzy dostane a vše dobře dopadne. Od začátku se snaží myslet pozitivně a velmi ji zasáhlo, jak veřejnost na její příspěvky reagovala.



„Stalo se to nejhorší, co se mi jako dceři mohlo přihodit. Jsem z toho špatná, ale nedávám to na sobě znát,“ pokračovala.

Olivia Newton-Johnová s rakovinou bojuje po pětadvaceti letech. Vzhledem k tomu, že se nemoc odhalila relativně brzy, má velkou šanci na úplné uzdravení. I ona sama počítá s tím, že se brzy vrátí na pódia a začne vystupovat.

„Moje maminka se cítí dobře, je pozitivní a žádala i mě, abych byla pozitivní a nad věcí a nenechala se ničím rozhodit. Tak moc bychom si přály, abychom si vše mohly prožít v klidu a o samotě bez veřejného zájmu. Bohužel to ale nejde, když je máma veřejně známá osobnost. Je neskutečné, kolik hlupáků se najde na světě. Lidé dokážou být opravdu hodně zlí,“ myslí si Chloe, která o matku pečuje a dohlíží na to, aby se měla dobře a nic jí nechybělo.

Doprovází ji na chemoterapie a chce jí být co nejvíc na blízku. „Máma je na tom lépe, věřím, že všechno dobře dopadne. Vůbec nemyslíme na to, že by to mělo být jinak,“ doplnila.

Zároveň ale také poděkovala všem milým fanouškům, kteří jí a její matce posílají hezké vzkazy plné láskyplných slov. „Tolik lidí na ni myslí a drží ji palce. I tahle pozitivní energie mámě dodává sílu,“ myslí si.

Olivia Newton-Johnová léčbu rakoviny kombinuje s přírodními produkty, Kromě chemoterapie a ozařování také užívá marihuanu a dochází k léčiteli.