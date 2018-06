Dcera Nálepkové má přítele, je to syn Ladislava Štaidla

Pár se seznámil před třemi měsíci a dnes už spolu na střídačku bydlí. "Vzala jsem Pepču na babinec, který pořádáme pravidelně s kamarádkami jako je Adina Sobotová a podobně a v tom podniku měl Honza pánskou jízdu. Během večera se stoly srazily a nějak to mezi nimi asi zajiskřilo. Tančili spolu a dobře se bavili, až pak Pepča jednoho dne Honzu přivedla představit domů. Otevřeli jsme láhev vína a proběhla oficiální seznamka i se mnou," prozrazuje Nálepková.

Mladého Štaidla, kterému je třiatřicet, je inženýr a pracuje jako obchodní ředitel Národního domu na Vinohradech a věnuje se americkému fotbalu, si hned oblíbila. Padli si prý vzájemně do oka a tak mezi premiérovým pražským publikem nemohl chybět. Pepinu s Honzou po boku, svého přítele, sochaře a grafika Vojtu Kokeše a celou rodinu měla herečka a zpěvačka při vystoupení ostatně nablízku, usadila je do první řady.

Josefína Nesvadbová s rodinou a přítelem Janem Štaidlem

"Chtěla jsem na ně vidět a z toho osvíceného pódia člověk daleko nedohlédne. Pepča je hodně kritická a řekne narovinu, co si myslí, poznám to už z jejího výrazu. Vždycky jsem se podívala, jak se tváří a hned jsem věděla, jestli je něco špatně nebo dobře. Naštěstí se zdálo, že bylo všechno dobře," líčí se smíchem Nálepková.

Pepina byla nervózní za mámu. "Prožívám všechno s ní a měla jsem velké nervy ještě než jsme vyrazili z domova. Jsem opravdu strašně kritická, ať už k rodině, nebo k někomu cizímu. Umím říct, jestli je to a to dobré nebo ne. Mámin recitál je ale vydařený, taky na něm hodně makala. Je dobrá, že si všechno dělá sama a obstará si scénář i režii. Šansony navíc poslouchám ráda, hrály se u nás od mého dětství," říká Nesvadbová.

Kritická dovede být i ke svým partnerům, Jana Štaidla ovšem zatím jen chválí. Mají toho totiž hodně společného.

"Jsme podobné nátury, ráno vstáváme v sedm a jedeme celý den doslova jako blázni. Večer se sejdeme u večeře, kterou většinou připraví Honza, nebo něco vymyslí a utahaní uléháme do postele. Je to strašně nabitý člověk, obdivuju jeho nápaditost a rvavost, kterou myslím zdědil po svém otci. Zkrátka, do čeho se pustí, tak se jim s tou jejich vervou povede. Musím přiznat, že se mi Honzu ještě nepovedlo posadit na koně, ale co ho baví, to je pomáhat mi s prací kolem nich. Teď se mi to zvlášť hodí, jsem po operaci kýly, kterou jsem si uhnala právě u koní a tak se musím ještě nějaký čas šetřit."

Sandra Nováková a Jan Nejedlý Světlana Nálepková

Zatímco Pepča uvedla Honzu do rodiny a představila ho i otci, který si pro svou dceru samozřejmě přeje toho pravého, potkat se s Ladislavem Štaidlem, otcem Jana, ještě nebyla příležitost. "Zatím jsem tam pozvaná nebyla, ale bylo to spíš z časových důvodů. Pana Štaidla tedy ještě neznám, poslouchám jen občas jeho hudbu a historky spojené s ním. On o mně ale samozřejmě ví," říká s úsměvem Josefína.

V publiku se kromě rodiny Nálepkové objevili její přátelé a známí jako například Karel Štědrý s manželkou Evou, Sandra Nováková s přítelem Janem Nejedlým nebo Naďa Konvalinková.

Recitál klasických i moderních šansonů francouzských i českých autorů v překladu Václava Kopty a Jiřího Dědečka Láska se vrací má v Divadle Radka Brzobohatého večer první reprízu, druhá je naplánována na 22. dubna. Nebude při tom samozřejmě stejně jako při premiéře chybět host, slavný francouzský šansoniér Joel Bros.