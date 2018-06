Dcera moderátora Šímy se vrátila domů

8:30 , aktualizováno 8:30

Pohřešovaná patnáctiletá dcera televizního moderátora Milana Šímy Terezie a její čtrnáctiletá kamarádka Andrea Pinterová se vrátily do Česka. Z domova se rozhodly utéci před šesti dny. Nepřišly do školy. Policie zjistila, že dívky odjely autobusem do italské Neapole. Obě si v pořádku na ruzyňském letišti převzali rodiče.