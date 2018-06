Dcera Michala Horáčka zpívá

Ruth studuje pedagogickou školu, ale v budoucnu by se ráda dostala na DAMU. Baví ji totiž herectví. Zkusila si ho ve filmu Non Plus Ultras, kde dostala epizodní roli. Zároveň je odhodlaná zpívat, pop-music ji však neláká.

Chce se věnovat opernímu zpěvu a bere už soukromé hodiny. K tomu zpívá se swingovým orchestrem a hraje na klavír jazz. Vzhledem ke zvolenému hudebnímu žánru jí otec stěží v budoucnu poslouží jako textař, i když Ruth prohlásila, že šanson by ještě na milost vzala, a tak se Horáček rozhlíží po jiných interpretech. Domluvenou má schůzku s Anetou Langerovou.

Letitou spolupráci s Hapkou hodnotí jako bezproblémovou. A co mu dala? Sebevědomí. "Hapka je sebevědomý a stojí si za svými věcmi, v tom mě ovlivnil," přiznal Horáček.