Mám schůzku u anonymních alkoholiků, uvedla dcera Michaela Jacksona

Komentáře od lidí, kteří ji sledují na sociální síti Instagram, jí zjevně přerostly přes hlavu. „To je šílené. To si myslíte, že tady budu dřepět celý den a mazat příspěvky nebo na ně odpovídat?“ postěžovala si Paris.

Prý je unavená z neustálého reagování na negativní a urážející komentáře, které lidé píší o ní a o jejím zesnulém otci. Chtěla být slušná a nikoho neodbývala, ale už to prý dál dělat nebude. „Mám mít schůzku anonymních alkoholiků. Řeším rodinné a osobní záležitosti,“ napsala.

„To je tak strašně nespravedlivé a sobecké, že za každou věc, kterou na sociální síť přidám, na mě útočí lidé, co vůbec neznám, jen proto, že sami nedostali, co chtěli,“ postěžovala si Jacksonová. „Nikoho z vás neznám a nikomu z vás do mě nic není. Nemáte právo mě soudit,“ uvedla. Všechny komentáře pak raději smazala, aby se do ní lidé nenaváželi dál.

Paris Jacksonová ve svých sedmnácti letech žije jako dospělá žena. Denně prý vykouří i dvě krabičky cigaret, pije alkohol, ačkoli ještě není plnoletá a volný čas tráví zásadně se svým partnerem nebo partou přátel a po nocích navštěvuje hudební kluby. Sice prohlásila, že nechce dopadnout jako její otec, ale s takovým chováním může dopadnout ještě hůř.

„Zbytečně se ve svém životě příliš stresuji. Jsem jediná osoba, která odpovídá na všechny věci. Justin, Kylie, Kendal? Nikdo z nich to nedělá. Ale pro vás to zřejmě není dost dobré, nestačí vám to. Takže končím, už to dělat nebudu,“ dodala na svém účtu na Instagramu.