Dcera Michaela Jacksona Paris dostala svou první filmovou roli

0:34 , aktualizováno 0:34

Třináctiletá Paris Jacksonová se rozhodla následovat svého zesnulého otce Michaela Jacksona do showbyznysu. Chce být herečka. Svou první roli dostala ve fantasy filmu Lundon's Bridge And The Three Keys.