Dcera Madonny má raději Spearsovou

Při vystoupení karaoke v dětském muzeu v Miami na Floridě zapěla Lourdes hlasitě do mikrofonu písničku Oops, I Did It Again - jeden z prvních Britneyiných hitů.

List Bild podotýká, že pětačtyřicetiletá Madonna u toho naštěstí nebyla. Kdo ví, jak by nezvedenou ratolest ztrestala.

Lourdes Maria Cicconeová Leonová, jak zní její celé jméno, se pomalu vydává v maminčiných stopách a má za sebou již několik veřejných charitativních vystoupení.

Naposledy dívenka, již Madonna zplodila se svým bývalým fitness trenérem, zavítala jako vyslankyně do francouzských Lourd, kde malým pacientům četla pohádky z knihy své matky s názvem Anglické růže.

Syn Rocco, který za týden oslaví čtvrté narozeniny, se zatím do showbyznysu nijak zvlášť nehrne.