Dcera lépe orálně uspokojila otčíma, matka zavolala policii

Zákon v tomto případě porušila žárlivá matka, protože zavolala policii bezdůvodně. Sexuální experimenty uvnitř nepokrevní rodiny skutečně nejsou záležitostí, kterou by měli řešit muži zákona, pokud při nich nedojde k nějaké újmě na zdraví.

V tomto případě však došlo pouze k uspokojení jednoho muže a urážce ješitnosti jedné ženy. Žena svým telefonátem pouze uvrhla celou rodinu do hanby.

Tento příběh zaujal reportéry deníku The Courier a rozhodli se ho na svých stránkách otisknout jako denní zprávu. To ovšem rozhořčilo nemálo čtenářů, kteří dokonce kvůli tomu zrušili předplatné.

"Předplatil jsem si The Courier, ale zruším to, pokud bude publikovat články o ženách z jedné rodiny, které slouží jednomu muži. To nejsou zprávy. Myslím, že každý počestný člověk by to nazval zvrhlostí," napsal rozčilený čtenář jménem Lee na webové stránky deníku. Objevilo se ovšem i několik zastánců, kterým se líbí, že se deník ničeho nebojí.

V Ohiu se tak teď řeší, co je horší, jestli sexuálně velmi liberální počínání v rámci jedné rodiny, nebo fakt, že o tom informoval deník.