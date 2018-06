Dcera Kurta Cobaina se provdala, matku prý nepozvala

Frances a Courtney (51) neměly v posledních letech dobré vztahy. A mladá producentka tak hodně přilnula ke svému partnerovi, s nímž žije posledních pět let a zasnoubeni jsou od roku 2011.

„Frances je naprosto zamilovaná do Isaiaha, ale nikdy nebyla tou, která by to potřebovala vytrubovat do celého světa. Pozvala jen pár nejbližších přátel na party, pak zavolala mámě a oznámila ji tu šťastnou novinu,“ uvedl zdroj blízký Frances Bean v rozhovoru pro deník The Mirror.

Courtney je prý smutná, že na svatbě nebyla, ale v posledních dvou letech se vztahy s dcerou začaly zlepšovat, tak se snaží nevyvádět.

Kurt Cobain si Courtney Love vzal v roce 1992. Šest měsíců po svatbě se jim narodila Frances Bean. O dva roky později zpěvák spáchal sebevraždu. Vdova byla záhy obviněna, že v těhotenství brala heroin.

Následovalo množství soudních sporů, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí o svěření nezletilé Frances do péče Cobainovy matky a zákaz styku Courtney Love s dcerou (více čtěte zde). Dosažením plnoletosti se Frances Bean stala výhradní dědičkou multimilionového fondu.