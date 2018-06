Dcera krále Simeona se vdala

Dvě stovky hostů z celého světa zahrnovaly členy několika evropských královských rodin. Na zvláštní žádost Kalinina otce byly representovány svými mladšími zástupci, jako například španělskou infantkou Cristinou a jejím mužem Iñaki Urdangarinem, či synem bývalého krále Constantina z Řecka Nikolausem a dalšími.



Samotná svatba byla tradiční záležitostí. Nevěsta se oblékla do šatů, inspirovaných bulharskými motivy a ušitých místními krejčími, a do bílých sandálků a pásku ve stylu běžného národního kroje.

Stejně tak i jídlo se neslo v tradičnímduchu. Pochopitelně nemohl chybět panák "rayiky" (Bulfharský schnapps), následovaný šopským salátem a "moussakou" jako hlavním chodem. Vše zakončoval brusinkový puding.



Třicetiletá Kalina je nejmladší ze Simeonových pěti dětí, které se všechny narodily v exilu ve Španělsku. Simeon usedl sice na trůn v šesti letech, ale strávil půl století v exilu. Do své země se vrátil v devadesátých letech. Minulý rok byl po vítězství jeho strany v parlamentních volbách zvolen ministerským předsedou a stal se tak prvním bývalým monarchou, který se vrátil k moci v postkomunistické Evropě.



Španělský badatel Kitin potkal Kalinu před třemi roky v Madridu. Představil jí ho její blízký kamarád a "akční chlapík" Alvaro de Marichilar, který se svatby také zúčastnil . Kitin je obdivovatelem slavného norského průzkumníka Thora Heyerdahla a přeplul Atlantik na bambusovém voru. Pracuje jako velvyslanec dobré vůle pro Spojené národy.