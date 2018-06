Dcera Kidmanové se příjmení nevzdá

"Snažím se Isabellu i Connora chránit jak se dá. Nechci, aby měli kvůli mé popularitě zničené dětství a možná i celý život. Nikdo by je nehodnotil za to, jací jsou a co dokázali, ale podle příjmení."

Považovala proto za normální, že dětem při jejich nástupu na newyorskou školu vymyslí i jiné příjmení. "Isabella mě ale překvapila, když mi to zakázala," řekla s úsměvem šestatřicetiletá hvězda filmu Dogville.

Bývalá manželka Toma Cruise, s nímž obě děti adoptovala, přiznává, že si z rozhodnutí své dcery rozhodně vzala ponaučení.

"Je úžasné, že je tak pyšná na své příjmení a hodlá bojovat se všemi přihlouplými narážkami. Otevřela mi oči. Určitě by jí bylo nepříjemné, kdyby na otázku, jak se jmenuje, musela odpovídat něco jiného než pravdu," uvedla Nicole Kidmanová.