Bon Joviho dcera k soudu nemusí, zbavili ji obvinění

Stephanie Rose Bongiovi a její o dva roky starší kamarád Ian S. Grant čelili obvinění z držení drog. Na jejich pokoji na koleji Hamilton College v New Yorku se totiž našla marihuana a heroin.

Tím se taky dcera zpěváka Bon Joviho málem předávkovala a musela být hospitalizována.

Obvinění obou studentů však byla stažena, protože zavolali lékařskou pomoc. Takzvaný "Zákon dobrého samaritána" zajišťuje právní ochranu laickým poskytovatelům první pomoci.

V New Yorku přijali dodatek k trestnímu zákoníku v roce 2011, podle kterého musí být zbaveni obvinění z držení ilegálních látek všichni, kdo v situaci ohrožující život, jako je předávkování, přivolají odbornou pomoc.

"Podle zákona mají imunitu. Nemohu je žalovat i kdybych chtěl. Bylo by to nevhodné, neetické a mohlo by to ohrozit moji budoucí praxi," řekl prokurátor Scott D. McNamara.

Jon Bon Jovi s manželkou a dětmi

Bon Jovi se ke skandálu své dcery nevyjádřil. Stephanie je jeho nejstarší dítě. Kromě ní má ještě s manželkou tři syny: sedmnáctiletého Jesseho, desetiletého Jacoba a osmiletého Romea.