Dcera Jolie a Pitta oslavila v Praze první narozeniny

"Všechny ty jasně barevné balonky byly doručeny až do domu. Plánovali obří oslavu. Brad se to chystal natáčet, vždycky si všechno natáčí," přiznal nejmenovaný zdroj americkému magazínu Star.

Za hereckou dvojicí měli do Prahy dorazit také Bradovi rodiče a jeho bratr Doug, Angelina pozvala svého bratra Jamese Havena. První narozeniny Pittova vlastního potomka se staly velkým rodinným svátkem.

Brad mě o dítěti přesvědčil

"Dokud jsem nepotkala Brada, vždycky jsem říkala, že jsem šťastná, že nemusím porodit vlastní dítě. Řekl mi, že na to ale nikdy nepřestane myslet. Později, několik měsíců poté, co přišla k nám domů Zahara, a já jsem viděla Brada s ní a Maddoxem a zjistila jsem, jak moc je miluje a že to biologické dítě by nebylo v žádném případě hrozba. Tak jsem řekla, chci se o to pokusit," vyprávěla před časem Angelina v rozhovoru o svém partnerovi.

Dvojice má společně celkem čtyři děti, vlastní roční Shiloh Nouvel a adoptivního pětiletého syna Maddoxe, tříletého Paxe Thiena a dvouletou Zaharu. V Praze pobývají kvůli natáčení filmu Wanted, v němž Angelina hraje hlavní roli.