Dcera Jitky Asterové: Mým snem je mít restauraci, baví mě vařit

"Baví mě vařit. Teď třeba vařím polívky. Protože brácha polívky jí. A ten jí asi jen tři jídla," prozradila Linhartová v Show Jana Krause. "Umím hodně dobrou hráškovou polívku. Pak bych vám dala steak s něčím, s bramborami a fazolemi."

Herečka Anna Linhartová Z filmu Nevinnost

Mladá herečka by jednou chtěla mít vlastní restauraci. Zatím se však věnuje natáčení a divadlu. První velkou roli dostala ve filmu Jana Hřebejka Nevinnost, v němž dětského lékaře nařknou ze zneužití nedospělé pacientky, kterou hrála právě Anna (více zde).

"Bylo to těžké," přiznala herečka. "Mám také za sebou premiéru v divadle, to bylo super. Takové lidštější než film."

Herečka Janu Krausovi poradila, jak by mohl být cool na mejdanu, nebo v kavárně, přestože je už starší muž.

"O čem se mám začít bavit? Abych třeba nezačal tím, že jsem letos vytáhl žumpu," chtěl vědět moderátor.

"Žumpa by byla třeba dobrá. To by byl odvaz," ujistila ho Anna.

Do Show Jana Krause přijali pozvání také folkoví muzikanti František a Jan Nedvědovi a propagátor půstu Martin Jelínek.