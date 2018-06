Dcera Galatíkové poprvé na molu: drsná chůze a líčení z filmu Úžasňákovi

"Byla jsem šíleně nervózní a za to líčení, které jsem na sobě měla, jsem byla ve finále ráda. Příjemně mě zamaskovalo. A když ho na fotografii viděla moje dcera, byla ráda, že má doma maminku z Úžasňákových," líčí s úsměvem Kristýna Frejová.

Její vystoupení bylo součástí netradiční přehlídky uspořádané v galerii Kotelna v Říčanech u Prahy. Modelky křižovaly přehlídkové molo v šatech navržených podle obrazů vystavených v galerii. Ten, který měla na sobě Frejová, byl potištěn vojenským vzorem, který návrhářka Alice Abraham vyrobila pomocí střelného prachu.

Herečka slavného hereckého páru přiznala, že ji nejvíc potrápila chůze. Především proto, že ji organizátoři dali pokyny, které se poněkud vylučovaly. "Chůze musela být poněkud drsnější, ale pomalá. Jenže hudba, kterou mi k

Umělci Modelky křižovaly přehlídkové molo v šatech navržených podle obrazů vystavených v galerii. Jejich autory jsou Martin Kámen, Jan Gemrot Karel Jerie, Lukáš Miffek, Jiří Grus, Jan Vlček, Klára Vystrčilová a Tomáš Třeštík.

tomu pustili, byla rytmicky úplně někde jinde, takže bylo náročné to nějak zahrát," dodala Frejová, jejíž vůbec první modelingové vystoupení sklidilo úspěch nejen i přítomného publika, ale i u pořadatelů charitativní umělecké show.

"Kristýna skvěle zapadá do našeho konceptu. Je to výrazný typ a nebojí se neotřelých kombinací, což na mole jasně dokázala," řekl iDNES.cz producent akce Lukáš Sapík.

Akci ozdobila i topmodelka a naše zatím jediná Miss World Taťána Kuchařová, pro kterou byla chůze na domácí půdě jedinou letošní přehlídkou v Česku. "Jsem ze světa módy zvyklá na ledacos, ale taková neobvyklost, jako potisknout šaty reálným obrazem, to jsem za tu dobu pěti šesti let, co jsem v modelingu, ještě neviděla," uvedla Kuchařová.

Netradiční pojetí umění mladých tvůrců mělo za cíl jediné: získat peníze pro charitativní účely. A to se ve finále povedlo. Celková částka, která poputuje do nadace Kuchařové Krása pomoci, se vyšplhala na hřejivých 100 tisíc korun. Peníze půjdou především na projekty dobrovolnictví pro seniory.

"Je to skvělý nápad, věřím, že se spojíme i do budoucna do dalších projektů," dodala k celé akci Kuchařová, jež sama hodnotu předváděných luxusních šatů návrhářky Alice Abraham zdvojnásobila, když vyvolávací částku 40 tisíc navýšila na 70 tisíc.

Sedm modelů pro přehlídku pocházelo z dílny Alice Abraham, dva navrhla a ušila Hanna Soukupová. Použily hlavně šifon a hedvábí, ale také brokát, krajku či dokonce riflovinu. Přehlídka byla pojata především jako umělecká show. "Jde nám o to rozčeřit stojaté vody českého umění. Tvoří zde mnoho zajímavých mladých umělců, ale nynější klima zatím současnému modernímu umění moc nepřeje," poznamenala majitelka galerie Eva Kočová.

Zajímavostí je, že šaty byly k dostání v různých velikostech. Kromě Frejové a Kuchařové se do netradiční přehlídky zapojila i cellistka Terezie Kovalová. Akci si pak nenechaly ujít vicemiss Lucie Smatanová či moderátorka sportovních zpráv Primy Bára Niničová.