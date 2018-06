Rodiče někdy brečí, když zpívám, přiznala dcera expremiéra Grosse

„Když jsem byla ve školce, pořád jsem tam zpívala a strašně mě to bavilo. Oni přišli za mamkou, že by mě mohli dát na nějaké zpívání, vyzkoušet to. Tak jsem začala chodit do Kühnova pěveckého sboru a tam jsem se naučila zpívat. Teď jsem vlastně přešla na sólový zpěv a zkouším konkurzy a tak,“ prozradila Natálie.

Přiznala, že před premiérou občas má malinkou trému, ale když už hraje poněkolikáté, je to dobré.

„Na jevišti se cítím úplně super. Mě to hrozně baví. Ono to je hodně těžké. Já to zkouším třeba každý den. Musí se umět zpívat a tancovat. Musím pořád cvičit, aby to bylo dobré,“ prohlásila Grossová, která je stejně jako její o pět let starší sestra Denisa také mistryní světa v stepu.

Mladá zpěvačka je vždycky ráda, když jí v hledišti někdo známý drží palce. „Maminka mě podporuje a třeba když se jí něco úplně nelíbí nebo chce, abych něco udělala líp, tak mi to řekne. Rodiče někdy v hledišti brečí. Třeba když zpívám ty smutné písničky,“ řekla.

Pro Natálii zatím není problém skloubit povinnosti v divadle se školou. „Vždycky napíšu nějakým kamarádkám ze školy, ty mi třeba ofotí sešity, já se to naučím a pak jedu někdy do školy si napsat testy,“ řekla.

Jak Magazínu DNES prozradila její maminka Šárka, zpěv pomáhá Natálii také s astmatem, kterým trpí odmalička. „To byl taky důvod, proč jsme před lety sháněli bydlení na Floridě. Ta devadesátiprocentní vlhkost jí tam dost pomáhá,“ vysvětlila.

Podle Natálie je její příjmení Grossová občas výhoda a někdy naopak. „Ségra kvůli tomu zažila ve škole problémy, ale to byla malá. Já jsem asi v pohodě,“ prozradila s tím, že možná bude mít v dospělosti umělecké jméno. „Moje druhé jméno je Nelly, jsem tak křtěná a hrozně se mi líbí jméno Natalia. Možná bych mohla být Natálie Nelly?“