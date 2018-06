Dara Rolins: Dcera chce být modelkou, její otec si to nepřeje

"Postoj Matěje je k těmhle věcem jasný. On to nemá rád a já to respektuji a myslím, že času dost," říká Rolins.

Být to jen na malé Lauře, nejspíš by ale předvádět šla.

"Samozřejmě jako každá druhá skoro sedmiletá holčička i Laura chce být modelkou. Tak uvidíme, třeba se dočkáme a za pár let budu sedět pod jevištěm a tleskat, když bude předvádět," říká Rolins.

Zatím řeší s dcerou hlavně domácí úkoly, které coby prvňačka začala nosit domů. "Zatím je jich málo a jsou velmi jednoduché, ale pár maminek mě varovalo: Počkej, až přijde třetí třída," směje se zpěvačka.