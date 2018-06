Dcera Daniela Landy měla premiéru, rodiče na ní chyběli

"Že by přišel Daniel, s tím se ani nepočítalo a Mirjam se pár hodin před premiérou omluvila kvůli pracovním povinnostem," řekl Jaroslav Panenka, mluvčí Divadla Kalich, kde se premiéra uskutečnila. Možná rodiče nechtěli svoji dceru znervózňovat, možná jsou opravdu tak zaneprázdněni, že u úspěchu své dcery nemohly být. Doma totiž mají ještě dvojčata Rozárku a Roxanu. Publikum v každém případě ocenilo vystoupení desetileté Stázky obrovským aplausem a muselo uznat, že má talent. A kdo si myslí, že hlavní roli dostala z protekce, mýlí se.



Anastázie si musela roli zasloužit a bojovat o ni v konkurenci stovky dětí. A nezáleželo vůbec na tom, že scénáře k muzikálu i jeho režie se ujala její maminka. "Prošla konkurzem jako každé jiné dítě. Určitě jsem ji nikterak nezvýhodňovala. To bych byla proti sobě a hlavně proti ní. K hlavní roli možná pomohlo to, že od čtyř let krasobruslí, takže má velkou průpravu a bodovala v tanci a pak hlavně ve zpěvu, který byl samozřejmě velmi podstatný," vysvětlila Mirjam Landa.

V dílku, o kterém mluví jako o dospělém muzikálu pro děti, do něhož složil muziku Petr Günter, hraje vedle školačky Stázky Jana Fabiánová, Jana Vaculíková, Ondřej Izdný nebo Vlasta Korec. Ten zpívá dalmatina. Na repertoáru Divadla Kalich bude pravidelně o víkendech.