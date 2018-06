Dcera chce dát Coxovou a Arquetta znovu dohromady

11:09 , aktualizováno 11:09

Co bolí, to přebolí. Platí to zřejmě i pro herečku Courteney Coxovou a jejího manžela Davida Arquetta. Od loňského října nežijí spolu, ale vypadá to tak, že se jejich dcera Coco snaží dát rodiče znovu dohromady. Jako šťastná rodinka se společně vydali do Disneylandu.