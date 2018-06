Dcera Brožové trpí, že vypadá na 14

Na konkurzu v Divadle Jiřího Grossmanna byly desítky půvabných dívek, ale teprve když režisér Jiří Adamec uviděl Nicol Štíbrovou, pochopil, že má vyhráno. "Panebože, něco takového hledám," prohlásil.

"Ani mě nezkoušel herecky. Stačilo mu, že vypadám mladě a že jsem hodně podobná Kateřině Brožové," vzpomíná Nikol, která žije v Rakovníku.

Na konkurz si odskočila z jednoho školního výletu v Praze. Její spolužáci z gymnázia byli právě v muzeu, když ona "bojovala" o roli. Věděla o ní jen to, že má vypadat na šestnáct, a protože sama tou dobou působila jako třináctiletá, velké naděje si nedávala.

Mladičký vzhled je pro ni problémem i dnes. "Všichni mi říkají, jaká je to přednost, že budu vypadat dlouho mladě a takové ty fráze. Hrozně mě to štve, protože já bych chtěla vypadat normálně," říká. Kluci, kterým se líbí, ji neoslovují a ti, kteří ji zajímají, o ni zájem nejeví. Proto teď s nikým nechodí. "V tom jsme si s mojí filmovou postavou asi podobné. Obě hledáme svoje štěstí," říká Nikol.

Franka Nera se štítila

Před kamerou stála už jako malé dítě. Nejprve se objevovala v reklamách a v sedmi letech, kdy točila svůj první film, získala za partnera herce světového jména - Franka Nera. Ve dvoudílné pohádce Dračí prsten mu hrála dceru. Bylo jí sedm, točilo se v Maroku a Franco Nero po ní chtěl každé ráno pusu. "Tenkrát jsem se ho nevím proč štítila, takže jsem mu ji odmítala dát. A teď toho lituji," směje se.

Jako malá neměla vůbec žádnou trému. Od čtyř let chodila do dramatického kroužku a bez problémů zvládla role v seriálu Když se slunci nedaří, v pohádce Jezerní královna, v inscenaci Na zámku a dalších. Až s pubertou prý začala být ze všeho vystrašená. Když dostala roli Karolíny Krausové v Pojišťovně štěstí a hned první den měla točit hysterickou scénu v psychiatrické léčebně, byla úplně ztrémovaná. A když se dva dny nato musela před kamerou svléknout, rozbrečela se. "Nejsem zase taková exhibicionistka, abych se hned v prvním velkém filmu ukazovala nahá," říká. Nakonec jí režisér pomohl. Dostala triko tělové barvy.

Důležitější je být průbojný

Když prý četla scénář Pojišťovny poprvé, nemyslela si o Karolíně Krausové nic dobrého. "V tu chvíli jsem neznala ani jednu holku, která by se chovala jako ona. Přišla mi jako přehnaně rozmazlená. Snad se mi to podařilo v tom seriálu trošku zjemnit," říká. V současné době má doma scénáře k dalšímu pokračování. Moc je prý ještě nestudovala, natáčet se začne až v květnu. "Budu pokračovat v té špatné Karolíně," prozrazuje jen to nejnutnější.

I spolužáci na gymnáziu na ní občas loudí, jak se bude příběh vyvíjet, ale jinak žádné velké pozornosti vystavena není. Ani ze strany profesorů. "Znají mě už sedm let. Vědí, co si o mně mají myslet." Učí se prý průměrně a v tomhle směru větší ambice nemá. Tvrdí, že pro život je důležitější průbojnost než samé jedničky. V budoucnu by chtěla studovat psychologii, a když se na ni nedostane, vezme "zavděk" FAMU. DAMU je až na posledním místě. "Radši bych měla vystudovaného něco pořádného a taky jsem se setkala s názorem, že herecké školy člověka zumělohmotní, že tam ztratí svoji přirozenost," zdůvodňuje svoje rozhodnutí.