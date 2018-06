Dcera Bočanové je závislá na kávě

10:58 , aktualizováno 10:58

Mahulena Bočanová má důvod k oslavě - její dceru Marinu, která bude mít v srpnu tři roky, přijali do školky. "V září nastupuje. Sice by nemusela, protože to společně s manželem a chůvou zvládáme, ale chceme, aby byla v kolektivu a hrála si s dětma.