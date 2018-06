Dcera Asterové zahraje malou Aňu

Jitka Asterová se zprávu dozvěděla včera dopoledne a měla z ní takovou radost, že ji hned rozkřikla do světa. Přímo do mikrofonu rádia Frekvence 1, kde moderuje pořad Sexy život, oznámila, že její dcera nastupuje hereckou dráhu.

"Já mám z toho větší radost, než kdyby Honza obsadil mě," svěřila se bezprostředně poté.

Pro desetiletou Aničku to bude herecký debut. Zatím nehrála ani v reklamě. "Na konkurz jsem šla s Aničkou jenom jednou, a už to čekání mezi ostatními maminkami pro mě bylo tak strašné, že jsem to vzdala dřív, než jsem přišla na řadu," vysvětluje Asterová. Konkurz u Hřebejka byl tedy pro Aničku i první zkouškou před kamerou. A jak na ni tvůrci vůbec přišli?

"Sama jsem Aně Geislerové řekla, že kdyby někdy potřebovala do filmu dceru, tak ať mi dá vědět, že ji mám. Všichni mi totiž pořád předhazovali, že se Anička strašně Aně podobá," svěřila se Asterová. Původně také Anička aspirovala na roli dcery Geislerové, ale podoba s herečkou vedla režiséra k jejímu "přeobsazení".

"Jsem ráda, že Anička bude poprvé točit právě s Hřebejkem. Přinejmenším to pro ni budou pěkné prázdniny," říká Asterová. Hřebejka řadí k hodným a přizpůsobivým režisérům. Alespoň takovou zkušenost s ním udělala, když spolu točili televizní seriál Hvězda Sandra a film Šakalí léta. Do něho byla Asterová obsazena zejména díky svým krasobruslařským schopnostem, i když jich nakonec nebylo zapotřebí. "Když už jsem konečně uměla trojitého axela, tak mi řekli, že by ta scéna byla příliš nákladná a že se točit nebude," vzpomíná.

Kráska v nesnázích, kterou napsal Petr Jarchovský, je tragikomickým příběhem ze současnosti. Vedle Geislerové v něm bude hrát také Jiří Schmitzer a Jana Brejchová. Točit se začne v půlce července v Karlových Varech.

Anička Linhartová sice žádné herecké zkušenosti nemá, ale Asterová se o ni nebojí. "Věřím, že až se rozsvítí světla, tak se v ní ten exhibicionismus probudí. Doma s Adámkem pořád něco vymýšlejí, jsou to velcí ,šoumeni‘," říká pyšná matka. "Prostě příští rok čekáme nominaci na Českého lva," dodává v nadsázce.