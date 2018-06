Dcera Andrlové skončí v zoo

Sedmnáctiletá Míša, kterou má Andrlová s Ivanem Vyskočilem, herečkou nebude. Ivana Andrlová je sice ráda, že ji herectví nechytilo, ovšem z oboru, který si vybrala, taky není zrovna dvakrát nadšená. Míša totiž studuje na střední škole v Čakovicích chovatele exotické zvěře.

"Povolila jsem jí to s tím, že mi to nebude nosit domů. Já mám spíš vztah k plyšovým zvířatům, ta se dají hodit do pračky. Zatím doma máme želvu a nedávno jsem kývla na potkana," říká Andrlová. Pokud se nic nezmění a Míša dostuduje, hrozí, že domů přinese něco exotičtějšího. Prozatím chodí do pražské zoologické zahrady v rámci studia na praxi každé pondělí a tajně pokukuje po pavilonu žiraf. Je tedy docela dobře možné, že domácnost známé herečky jednou rozšíří žirafí mládě.

Na určitý druh exotiky si herečka zvyká i u své dcery, která se nebojí experimentů s účesy a nosí nápadné oblečení. O obojím si prý rozhoduje sama. "Asi tak poslední rok už mi do toho máma nemluví," říká. "Užívá si to," dodává se shovívavým úsměvem Andrlová, kterou trochu trápí roztržitost. V IMAXu totiž po skončení filmu nechala na svém sedadle mobil. "Už se mi to stalo jednou, nechala jsem si ho na klíně a pak si ho zapomněla vzít. Naštěstí se stejně jako teď našel."