David z BB: Zvěřinu by Filip zabil

ODPOVĚDI DAVIDA NAJDETE ZDE

A co David říká tomu, že by do domu Velkého Bratra měl přijít Petr Zvěřina z VyVolených? "Filip by ho zabil," odpověděl čtenářům. "Oni ho nemaji rádi a Filas by se asi neudržel. No, možná jsem to s tím zabitím trochu přehnal, ale byl by tam určitě problém," dodal.

S kamarádem Milanem Barošem už byl David v kontaktu. "Psali jsme si esemesku," řekl David v redakci iDNES. "Celý nároďák mi musel poslat povinně hlasy, každý prý deset. A Milan posílal co to šlo...a já mu věřím," dodal vyřazený soutěžící.

Jste zklamaný?

Ani ne. Jsem spíš překvapený. Myslel jsem, že tam ještě zůstanu.

Dost otevřeně jste svou soupeřku Oksanu těsně po vyloučení kritizoval. Moderátorovi Leoši Marešovi jste dokonce řekl, že je hloupá. Proto jste byl natolik přesvědčen, že vypadne ona, a ne vy?

Ano. Myslel jsem si, že diváci vidí, že ona není inteligentní. Už to v domě zjistili i moji ostatní spoluhráči. Nejprve jsem měl pocit, že to hraje. Ale teď už mohu říci – fakt je hloupá. A strašně dokáže člověka touto hloupostí vytočit.

Kritizoval jste i Stefanii. Taky je hloupá?

To bylo něco podobného. Ale teď, když jsem se dozvěděl, že v soutěži je jako host, vím, že Stefanie na rozdíl od Oksany to hraje.

Takže už neplatí vaše – je to největší blb, co je v domě?

Pokud je člověk ve hře, musí počítat s tím, že na něj bude někdo něco zkoušet. Proto mu ale nemusí začít hned sprostě nadávat. Já jsem nic sprostého neřekl. Já jsem ji označil jen jako muže. To je vše.

Stefanie si přála, abyste jí říkali ona. Dělalo vám to zpočátku potíže?

Já jsem měl úkol – od večera do rána – oslovovat Stefanii v mužském rodě. Bylo domluvené, že vše proběhne ve slušnosti. Jenže ona mi začala říkat hovado. Tím to nabralo obrátky a já jsem si to nenechal líbit. Tak vznikla vzájemná nenávist.

Kamarádi i příbuzní o vás shodně prohlašují, že jste provokatér. Záměrně?

Záleží vůči komu a jak si to kdo zaslouží. Když se ke mně někdo chová pěkně, nic proti němu nemám. Když mě někdo záměrně vytočí, vrátím mu to dvakrát.

Všichni také shodně říkají, že jste dobrý fotbalista.

(smích) To musí posoudit oni. Já to o sobě tvrdit nebudu.

Váš kamarád je prý Milan Baroš?

Je, ale to neříkám proto, abych se chlubil. Hráli jsme spolu fotbal za žáčky v Rožnově pod Radhoštěm. Nedaleko sebe i bydlíme – já v Prostřední Bečvě a on ve Viganticích. Je to od sebe pět kilometrů. Jezdí sem, tak se dál kamarádíme. Právě s ním jsem se vsadil o cisternu citrusu. Když vyhraju, že ji koupím. Jsme dost dobří přátelé. Byl jsem za ním dokonce na týden v Liverpoolu.

Vypadá to, že se ve vašem kraji rodí dobří fotbalisté...

(smích) ... nejlepší!

... a také krásní kluci.

Taky! Valaši!

Stačil jste se v domě s někým spřátelit a sejdete se s ním někdy?

Určitě se velmi rád sejdu s Karlem. Rozuměli jsme si.

Vrátíte se zpátky k profesi distributora zboží?

V žádném případě. Do soutěže jsem odcházel narychlo, už těsně předtím jsem měl namířeno na loď. Budu zvažovat případné nabídky.

Prozradíte?

Možná modeling nebo reklama. Bavilo by mě to. Ale může to být i z úplně jiné oblasti.

Z jaké?

To si nechám pro sebe. Mohu?