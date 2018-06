Mám pocit permanentní puberty, říká o šedesátce David Vávra

„Já mám pocit permanentní puberty,“ prohlásil herec a architekt David Vávra.

„S tebou se ani nedá zbavit permanentní puberty. Ale dneska, jak jsem se na tebe koukal, tak mi člověče připadalo, jako bys šel trošku dolů,“ vtipkoval jeho herecký kolega Milan Šteindler.

Oba dva se shodují, že šedesátka je pro ně příjemný věk. „Mně přijde výtečný. Musím říct, že čtyřicet nebylo nic. To bylo jako bych si při běhu předal kolík z jedné ruky do druhé. Padesátka, pozor, tělo začalo občas haprovat. Projevilo se určité opotřebování. A šedesát? Znovu klekáme do bloků a vyrážíme do závodu,“ pochválil se Vávra.

Milan Šteindler navíc prozradil, že v mládí měl znamenité kocoviny. A i v tomto stavu se mu skvěle pracovalo. Jenže pak se to najednou změnilo. „Metabolismus šel dolů a druhý den bolely klouby, hlava. Nemyslelo mi to. A náhle, před šedesátkou, se to zase začalo zlepšovat!“ říká Šteindler, který se také pochlubil, že jako jediný z divadla Sklep se stal shakespearovským hercem.

„Otázka je, jestli někdo z ostatních sklepáků o něco takového stál. Takže moje soutěživost je pravděpodobně jednostranná. Velká změna taky je, že v posledních třech čtyřech letech mi konečně dovolili ve Sklepě zpívat. Dřív se báli, aby diváci neutekli,“ dodal herec pro čtvrteční Magazín DNES.