Zpěvák Uličník ze 4TETu vyvážel popelnice, teď je hvězdou Bídníků

David Uličník, který se poprvé zviditelnil jako součást 4TETu Jiřího Korna, se živil jako popelář, ošetřovatel v domově důchodců, v nemocnici a při tom zpíval s různými bigbeatovými kapelami.

Ani po přestěhování do Prahy pro něj zpěv nemohl být hned obživou, takže rozvážel po pekárnách suroviny a zpíval si v dodávce. "To bylo krásný. Vedle toho jsem chodil na hodiny zpěvu na konzervatoř. Než jsem dostal větší roli, trvalo to docela dost let a docela dost sám sebe obdivuju za to, že jsem to vydržel. Asi ta touha byla veliká," říká Uličník.

David Uličník jako Jean Valjean s dcerou Stanislava Grosse, která v Bídnících hraje Cosette.

I když je teď uznávaný zpěvák, stále dochází na hodiny klasického zpěvu. "Chodím k profesorce Martě Boháčové už šest let. Bez toho by to nešlo, to už můžu posoudit," dodal zpěvák, který by pro roli Jeana Valjeana potřeboval být o trochu vyšší.

"Na Dana Hůlku, který hraje Javerta, mi ty centimetry schází každopádně. Jako Depardieu, který hrál tuhle postavu ve filmu, taky nevypadám. Kostymérky to dohánějí tím, že mi vycpávají břicho a mám podražené boty, abych o něco málo vyrostl," prozradil.

David Uličník při zkoušce Bídníků David Uličník ve skupině 4TET

Před premiérou Bídníků prý nemohl týden spát a měl velmi divoké sny. Naštěstí tím rušil jen sám sebe, s přítelkyní totiž nebydlí. "Zatím bydlíme odděleně, možná se právě těch mých nočních můr bojí. Ale vyhovuje nám to, máme hezký vztah, je to takhle krásné," dodal Uličník.