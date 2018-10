Nemáme za cíl vítězství, říká Lálová, která StarDance vyhrála s Piškulou

Jak jste na tom byli s nervozitou před prvním večerem?

Svoboda: Pár dní před začátkem se předstartovní stav nedostavil a byl jsem v pohodě. Když to začalo, byl to mazec.

Lálová: Já jsem taky byla v pohodě. Těšila jsem se na začátek. Bude to trochu jiný režim, protože doteď jsme jenom trénovali. Nyní budeme muset jezdit do Holešovic a ty přenosy jsou fajn.

Jakými tanci jste začali?

Lálová: Nejdříve to byl waltz. To je takový romantický, něžný, hezký tanec, což úplně nevím, jestli Davidovi sedí. A pak samba. Ta je hodně živá, bláznivá. Tak tu máme takovou docela bláznivou, to je pravda.

Veronika říká, že waltz vám moc nesedí. Máte radši tedy latinu?

Svoboda: To je úplně jedno, latina nebo standard. Kdybyste mě viděla, tak byste to pochopila, že to nehraje zase takovou roli. Ale já osobně můžu říct, že se těším na obojí.

Vidíte v tom vůbec nějaký rozdíl?

Svoboda: Určitý rozdíl jsem zpozoroval, ale co se týká nějakých předpokladů nebo talentu, tak to je na stejně vysoké úrovni.

Jaký je David žák?

Lálová: David je žák poslušný, to musím říct. Je pilný, zkouší si to tady, když se třeba trochu zpozdím. Takže já jsem za něj ráda. Jsem ráda, že maká, věnuje se tomu.

Vy jste vyhrála minulou řadu. Máte stejné ambice nyní?

Lálová: Nemáme takové cíle. Máme cíl si to užít, zatančit nejlépe, jak to půjde, jak jsme se to naučili. A snad se nám to povede, bude se to líbit nám a divákům taky.

Tanec je něco úplně jiného než sport. Stačila vám na to vaše kondice?

Svoboda: Já dělám tu technickou chybu, že u toho ještě neumím dýchat, takže o to to mám složitější. Mám v podstatě minutu čtyřicet bez dechu, což se dá vydržet, ale ke konci je to trochu znát. Ale jinak samozřejmě kondici bych měl mít trochu lepší. Teď jsem přestal plavat a běhat, abych to všechno nějak vydržel. Během léta, kdy jsem to měl všechno dohromady, to bylo hrozné.

A kromě dýchání, co je pro vás na tancování nejtěžší?

Svoboda: Obecně dostat do sebe ten feeling tance, tanečníka. To pro mě bylo úplně nové a to v podstatě trvá pořád. Ta snaha. Nevím, jak se mi to daří. No, uvidíme.

Měl jste předtím s tancem nějaké zkušenosti? Chodil jste do tanečních?

Svoboda: Neměl jsem žádné zkušenosti s tancem a z tanečních vůbec. Jedině tak z oslav po nějakých medailích. To jsme si kolem druhé, třetí hodiny ráno troufli po pár pivech něco předvádět, ale naštěstí u toho nebyl nikdo s kamerou.

Jaké byly vaše pocity, když jste spolu poprvé zkoušeli tančit? Měli jste z toho strach nebo jste si říkali, že to bude v pohodě?

Lálová: Já jsem si říkala, že to bude v pohodě a v pohodě to taky je. Ale David mě trochu vystrašil, když mi řekl, že nechce vypadat jako tanečník. Tak to jsem říkala, že bude asi trochu problém.

Svoboda: To je složitější, já to vysvětlím.

Lálová: Ne, to je v pohodě. Každý má jiné dispozice a pracujeme s tím, co je.

Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben se soutěžícími páry StarDance IX. Zraněného Václava Koptu ale nahradil Richard Genzer.

Davide, jak tedy chcete vypadat, když ne jako tanečník?

Svoboda: To vzniklo trochu jinak. Samozřejmě bych rád vypadal jako dobrý tanečník, což nevím, jestli je reálné. Ale vždycky, když jsme něco řešili, a Verča se mi snažila vysvětlit, jak to má vypadat, tak mi ukázala nějaké video profesionálních tanečníků. Řekla, že tak by to mělo vypadat a já jsem si u toho uvědomil, že tak rozhodně vypadat nechci. Ale musím najít nějakou svoji vlastní cestu, to je taková moje doména.

Jak často trénujete?

Lálová: Když to jde, tak trénujeme každý den. Někdy si dáme třeba jeden den volno, abychom si lehce odpočinuli od tance. Možná trochu i od sebe.

A jaká je Veronika učitelka?

Svoboda: Veronika je dobrá trenérka. Ona si o sobě myslí, že je strašně přísná, ale přitom je strašně hodná. Takže já ji doporučuji.

Těšíte se na kostýmy?

Svoboda: Budeme vypadat trochu jinak než normálně, ale na ten první večer jsem měl frak, což byla pohodička. Tam jsem se ničeho nebál. Už jsme si zkoušeli kostým na druhé kolo, které nás určitě nemine, a to mi přišlo také celkem v pohodě.