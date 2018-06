Suchařípa dostal kšeft po Čechovi, bude hrát Karla IV.

"S Vláďou Čechem jsme spolu hráli v divadle, ale chodili jsme i na pivo, byli jsme přátelé. Takže je to taková rozporuplná věc. To, co se stalo, je na jednu stranu smutné, na druhou stranu to, že volba padla na mě, je symbolické. Takhle si ho připomenu. A připomenu si ho třeba i příští rok, kdyby spolupráce pokračovala dál. Je to hodně osobní," řekl Suchařípa v rozhovoru pro MF DNES.

Herec už postavu Karla IV. ztvárnil dvakrát na Vinohradském vinobraní. Přiznal, že má Karlštejn rád a dokonce se na něm i ženil.

Podle organizátorů se náhrada za Vladimíra Čecha hledala obtížně. S výběrem radili i fanoušci. Na facebookové stránky akce posílali tipy, koho by v roli Karla IV. rádi viděli.

"Nejčastěji skloňované jméno bylo Honzy Čenského," prozradila Zdena Selingerová z MVP agency, jež se na akci podílí.

Mezi kandidáty byli také například Pavel Rýský, Viktor Preiss nebo Otakar Brousek mladší. Nakonec vybrali Davida Suchařípu.

Herec Vladimír Čech v královském průvodu na Karlštejn (2008)

"Podle čeho se ale rozhodovali, to nevím. Možná podle vizáže, asi i podle toho, že vydržím jet na koni daleko. Možná jsem i takový typ. Renesanční člověk, to já jsem," míní herec.

Nový Karel IV. dostane i novou choť. V roli Elišky Pomořanské se představí herečka Iveta Jiříčková. Královský průvod z Prahy vyrazí 31. května a na Karlštejn dorazí 2. června.

Jste spokojeni s výběrem nového Karla IV.? celkem hlasů: 833